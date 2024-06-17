أمطار غزيرة على مشعر منى بالأراضي المقدسة.. والحجاج يستقبلونها بالتهليل

شهدت منطقة منى بمكة المكرمة في الأراضي المقدسة، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة على حجاج بيت الله، خلال أداء مناسك الحج ورمي الجمرات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وسط تهليل الحجاج وفرحتهم، معتبرين أن هذه الأمطار بشرة خير لهم، وأنها من علامات القبول لمناسكهم، واصفين إياها بـ«أمطار الخير».

أمطار في صعيد منى

وأوضح مصطفى عبدالحميد فرج، مشرف المستوى الأول لحجاج الجمعيات بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه خلال تواجد حجيج بيت الله اليوم في صعيد منى في ثاني أيام التشريق في عيد الأضحى لرمي الجمرات فوجئوا بهطول الأمطار الغزيرة عليهم وسط تهليل وتكبير الكثيرين منهم فرحا بهذه الأمطار قائلا «لعلها تكون علامة قبول وخير لحجيج بين الله» في أطهر بقاع الأرض.

طقس ايام التشريق بالمشاعر المقدسة

يذكر أنه وفق المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية بأن حالة الطقس في الأيام الماضية خلال وقفة عرفة وأيام التشريق شهدت ارتفاع درجات الحرارة، حيث بلغت الحرارة العظمى 46 درجة، بينما كانت الصغرى 33 درجة، ونسبة الرطوبة في الجو نحو 25%، وسرعة الرياح 11.3 كيلومتر في الساعة، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة الطقس في السعودية، شهدت المملكة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية، وصولاً إلى الرياض، وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية والغربية.