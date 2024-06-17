بعد ساعات من طرحها.. سامو زين يحتفل بتصدر أغنية «الحب» تريند «أنغامي»

احتفل الفنان سامو زين، بتصدر أغنيته الجديدة «الحب»، تريند رقم واحد علي منصة الموسيقى العالمية «أنغامي»، بعد ساعات من طرحها.

سامو زين يحتفل بتصدره التريند

نشر سامو زين، صورة من تصدر الأغنية، عبر «إنستجرام»، قائلا: «رقم واحد شكر لله وشكرا جمهوري الحبيب».

وكان سامو زين، طرح أغنية الحب، منذ ساعات قليلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وروج لها عن طريق نشر اللينك الخاص بها، وعلق قائلا: «إن أغنية الحب مختلفة وجديدة، وأول مرة أقدم اللون ده في أعمالي، أتمنى تعجب الجمهور».