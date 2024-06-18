سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024

يشهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع.

سعرالدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم عند 12.97 جنيه للشراء، ونحو 13 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم 12.9 جنيه للشراء، ونحو 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 12.96 جنيه للشراء، ونحو 13 جنيه للبيع.