هاجر أحمد: «نزلنا تحت الأرض 2 كيلو عشان نصور مشاهد أهل الكهف»

أعربت الفنانة هاجر أحمد، عن سعادتها البالغة، لمشاركتها فى فيلم «أهل الكهف»، لأنها تحب الراوية، وكانت تتمنى تحويلها إلى عمل فنى، وسعادتها زادت أكثر عندما طرح العمل فى جميع السينمات بمصر والوطن العربى، حتى يتمكن الجمهور فى كل مكان من رؤية هذا العمل العظيم.

وقالت «هاجر» إنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية قديسة تدعى «روز»، وهى فتاة من ضمن الذين آمنوا مع الفرسان، وزوجها تم قتله، ولكنها لا تريد حرق الأحداث، مشيرة إلى أنه ستحدث مفاجأة كبيرة لشخصيتها فى نهاية العمل.

وأضافت أن تصوير فيلم «أهل الكهف» كان صعباً للغاية، حيث إنهم بدأوا منذ فترة طويلة، وتم التصوير فى العديد من اللوكيشنات الصعبة، موضحة: «كنا بننزل 2 كيلو تحت الأرض عشان نصور فى الكهف، وماخُفتش نهائياً، ولكنى كنت متحمسة للغاية لخوض التجربة».

وعن أصعب المشاهد، قالت «هاجر»: «مشهد موت روز كان نفسياً صعب، لأنها كانت بتسيب ابنها وتموت فى المشهد، كما أن التصوير كان فى الرمل والجو حر»، وتابعت أنها تحمست للعمل بسبب وجود مخرج كبير بحجم عمرو عرفة، إضافة إلى رواية توفيق الحكيم، والكاتب أيمن بهجت قمر، ووجود نجوم كبار مشاركين فى العمل، كما أن هذه التجربة أضافت لها الكثير، وتتمنى أن تتكرر المشاركة فى أعمال مهمة وضخمة مثل هذا العمل.

وعن رأيها فى تحويل المسرحية الشهيرة لتوفيق الحكيم لعمل سينمائى، قالت: «هناك أعمال أدبية كثيرة جرى تحويلها إلى سينمائية وحققت نجاحات كبيرة، ولكن هذه المسرحية لها خصوصية، لأنها تستند إلى قصة من قصص القرآن، وهى مصدر إلهام للمؤمنين حول العالم».