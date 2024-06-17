صبري فواز: أجسد شخصية الوزير عرموش في أهل الكهف.. والعمل استهلك ميزانية ضخمة

وصف الفنان صبرى فواز مشاركته فى فيلم «أهل الكهف» بالمغامرة، على مستوى السيناريو والإنتاج والتمثيل، معرباً عن سعادته بطرح العمل فى دور العرض بمصر والوطن العربى.

وقال «فواز»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جسد شخصية الوزير عرموش، وعقد جلسات كثيرة مع المخرج والمؤلف قبل بدء التصوير، وبدأوا استخراج كافة جوانب الشخصية، حتى تخرج بشكل جيد، لافتاً إلى أنه استمتع بكواليس العمل.

وأضاف أن «أهل الكهف» عمل سينمائى ضخم، استهلك ميزانية مالية ضخمة، حتى يضاهى الأفلام العالمية، وكان متحمساً لعرض الفيلم فى السينما، لأنه عمل يستحق المشاهدة، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

وتابع أنه استمتع بكواليس العمل رغم الصعوبات، خاصة بسبب التأجيل المتكرر، ولكن تعاون أبطال العمل خلق حالة من السعادة فى «اللوكيشن»، لافتاً إلى أن مشاركته فى العمل جاءت بسبب وجود كم كبير من النجوم، بالإضافة إلى المخرج عمرو عرفة.

وأشار إلى أنه قرأ السيناريو أكثر من مرة، وأن كل صناع العمل دون استثناء بذلوا جهداً كبيراً لخروج الفيلم بهذه الصورة، موضحاً: «كل المشاركين فى العمل أصدقاء، يجمعنا الحب والاحترام، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور».