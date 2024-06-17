رغم التحذير من ارتفاع الحرارة.. فيديو يوثق فرحة الحجاج بظاهرة قلبت الموازين

بشكل غير متوقع، سقط المطر كالسيل في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، الأمر الذي واجهه حجاج بيت الله بفرحة، وسجد البعض شكرا لله على لطفه بهم، إذ تبدلت حالة الجو ولطفت مياه الأمطار الأجواء بعد تحذير السلطات السعودية من خروج الحجاج من خيامهم في مشعر منى اليوم الاثنين، لرمي جمرات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، وطلبت منهم الخروج بعد الـ4 عصرًا، بحسب رسالة سابقة للحجاج عبر تطبيق نسك.

أصعب يوم تحول لسيول مطر

بحسب موقع «أخبار السعودية» سجلت الأرصاد السعودية أعلى درجة حرارة في الحرم المكي اليوم، وصلت 51.8 مئوية، وفي ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، أنعم الله على الحجاج بزخات كثيفة من المطر، ووثقت عدسات الموقع مشاهد فرحة الملايين بالمطر الذي لطَّف الأجواء الحارة.

بعد أن شهد الحرم المكي اليوم أعلى درجة حرارة عند 51.8 ..



الحجاج ينعمون الآن تحت زخات المطر.



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pic.twitter.com/wESokGfWmB — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 17, 2024

ظهر عبر المقطع القصير عدد كبير من الناس يقفون تحت سيول المطر، متوجهين بالدعاء إلى الله ليستجيب إليهم، البعض سجدوا شكرًا لله، وآخرون وثَّقوا هذه الأجواء بهواتفهم، أما ساحات الحرم فقد تزيَّنت بـ«الشمسيات الملونة» التي تحول بين الحجاج والأمطار الغزيرة أثناء الطواف.

فرحة الحجاج بالمطر

أحد الحجاج كتب عبر صفحته على«فيسبوك» معلقًا: «في أكتر يوم كنا خايفين منه درجة الحرارة وصلت أكتر من 46 ووزارة الحج طلعت بيان إن محدش يتحرك لرمي الجمرات قبل الساعة 4 عشان الحر فإذا بالدنيا تغيم، والمطر ينزل، وتتحول أصعب مهمة إلى نزهة.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله»، أحمد السعيد، حاج آخر من المتواجدين في منى قال لـ«الوطن»: «درجات الحرارة عالية جدًا والحمد لله المطر نزل والأجواء بقت أحسن شوية الحمد لله».