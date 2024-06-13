طفلة تخطف أنظار الحجاج أثناء تردديها دعاء التلبية داخل الحرم المكي (فيديو)

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، فيديو لطفلة خطفت الأنظار داخل الحرم المكي أثناء تردديها دعاء التلبية، وردد حجاج بيت الله الحرام الدعاء خلفها.

آراء عدد من حجاج بيت الله الحرام

و نشرت الوزارة فيديو آخر، حول آراء عدد من حجاج بيت الله الحرام في الخدمات المقدمة داخل مقر الإقامة، والذين أشادوا بالخدمات المقدمة، مؤكدين أن المشرفين الذين تم تخصيصهم أجابوا على جميع استفساراتهم.

وفي سياق متصل، أنهت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات الخاصة بخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة، حيث من المقرر أن تقوم بعثة حج الجمعيات الأهلية بتنفيذ خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات بداية من غداً، وتم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات ومشعر منى.

حج الجمعيات الأهلية

وشكل أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عدة لجان للمعاينة ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالخيم داخل عرفات ومنى وجاءت الإجراءات كالآتي:

- توفير وسائل التنقل

- توفير الإعاشة للحجيج طوال فترة التواجد

- وحددت كل لجنة الخدمات المطلوب توفيرها خلال التواجد بالمشاعر المقدسة

- زيارات ميدانية يومية

- يتم بحث ومراجعة كافة الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة

- معاينة موقع بعثة حجاج الجمعيات في مني وعرفات وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.