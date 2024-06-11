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وزير الإسكان يتابع استعدادات مدينة العلمين لإقامة مناطق ترفيهية خلال صيف 2024

كتب:

أيمن حمزة
09:45 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
اجتمع وزير الإسكان في العلمين الجديدة

اجتمع وزير الإسكان في العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الاثنين، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة استعدادات المدينة لإقامة مناطق ترفيهية وأنشطة خلال موسم الصيف الحالي، وكذا موقف تشغيل بعض المنشآت بالمدينة التراثية، بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وزير الإسكان يتابع استعدادات مدينة العلمين لإقامة مناطق ترفيهية

وشدد الوزير على ضرورة رفع درجة الاستعداد قبل بدء موسم الصيف، نظرا لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين، وبالتالي يجب أن يقوم الجهاز بتوفير كل الخدمات المطلوبة.

 

وزير الإسكان: العلمين الجديدة  باكورة المدن الجديدة في الساحل الشمالي 

وأكد وزير الإسكان أنّ مدينة العلمين الجديدة، هي باكورة المدن الجديدة في الساحل الشمالي الغربي، ولها دور في جذب الكثافات السكانية، وهي ليست مدينة مصيفية فقط، بل مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة- الصناعة- السياحة- الترفيه- الخدمات)، وهي في المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور في منظومة العمران الساحلي، ولولاها لما كانت مدينة رأس الحكمة، فهي بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يعد أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية.

وأشار إلى أنّ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، نظرًا للموقع المتميز للمدينة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والحي اللاتيني، ومشروع سكن مصر والمدينة التراثية، وغيرها.

المدينة التراثية بالعلمين الجديدة تقام على مساحة 260 فدانا

وأوضح الوزير، أن المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، تقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.