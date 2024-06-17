«حياة كريمة»: توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة على الأولى بالرعاية

قالت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تنفذ مشروع صكوك الأضحية للسنة الثانية على التوالي، مشيرًة إلى أنها كانت تقدم أقل سعر لصك الأضحية هذا العام بـ9600 جنيه، ويحصل المتبرع على 10 كيلو لحوم، ويتم توزيع 20 كيلو على المستحقين.

توزيع وجبات ساخنة على المستحقين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، «العام الماضي قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع اللحوم على 125 ألف أسرة، وهذا العام خلال الـ10 أيام قبل العيد قمنا بتوزيع 10 آلاف وجبة ساخنة على الأهالي في كل مكان، ولدينا 27 مكتبا ميدانيا في كل المحافظات، و45 ألف متطوع».

ألعاب وهدايا للأطفال

وتابعت: «كنا منتشرين في كل مكان سواء في المراكز أو القرى، ونقوم بتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال، بالإضافة إلى دور الأيتام والمسنين، كنا نقوم بتوزيع الوجبات والهدايا والألعاب على الأطفال، وحاولنا أن نكون متواجدين بأشكال مختلفة، وسيكون هناك زواج لعدد من اليتيمات، وفتح أبواب رزق في أكثر من محافظة».