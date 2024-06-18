طريقة عمل اللحمة ستيك بالبصل.. «تكات المطاعم السرية»

الـ«ستيك» من الأكلات المميزة التي يحبها كثيرون تناولها في عيد الأضحى المبارك، وتُزين الموائد نظرًا لمذاقها اللذيذ، لذا ترغب ربات البيوت عن طريقة عمل اللحمة ستيك بالبصل بخطوات سهلة في المنزل، وخلال التقرير التالي نستعرض مكونات وخطوات عملها للأمهات لتقديمها لأطفالها بطريقة صحية ومميزة، تشبه ما يُقدم في المطاعم، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها زعفران وفانيلا المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل اللحمة ستيك بالبصل

4 شرائح لحم ستيك.

بصلة مبشورة.

فلفل أخضر.

طماطم كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كمون.

كوب زيت زيتون.

فلفل أحمر.

فصان ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة بهارات لحم.

ملعقة نعناع أخضر.

كوب خل تفاح.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل اللحمة ستيك بالبصل

- الخطوة الأولى لعمل اللحمة ستيك بالبصل: اعصري البصل ثم صفيه، وضعي به قطع اللحم وتبليها بالبهارات واتركيه لمدة ساعة.

- الخطوة الثانية: اشوي لحم ستيك على شواية الفحم أو على نار هادئة في طاسة جريل.

- الخطوة الثالثة: قطعي الفلفل الحار قطع صغيرة، ضعي في طبق صغير لحم ستيك ثم قطعي الفلفل الأخضر والطماطم، ضعي الكمون والكسبرة والنعناع والثوم وعصير الليمون.

- الخطوة الرابعة: ضيفي الخل والزيت والملح والفلفل الأسود، إلى أن تمتزج المكونات ضيفي الصلصة فوق اللحم ستيك، وقدمي ستيك مع أرز.