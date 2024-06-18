سقوط الممثل البريطاني إيان ماكيلين على المسرح ونقله إلى المستشفى

نُقل الممثل البريطاني إيان ماكيلين إلى المستشفى بعد سقوطه عن المسرح أثناء عرض مسرحية «Player Kings» في مسرح نويل كوارد في ويست إند في لندن، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

يلعب إيان ماكيلين دور جون فالستاف في مسرحية «Player Kings»، وهو إنتاج لمسرحية هنري الرابع، الجزء الأول والثاني للكاتب وليام شكسبير، بدأ تقديمها منذ أبريل على مدار 12 أسبوعا، وكان يؤدي مشهد قتال عندما بدا وكأنه يفقد توازنه، وحدث ذلك بسرعة كبيرة لدرجة أنه بدا في البداية وكأنه جزء من العرض، لكن الممثل البالغ من العمر 85 عامًا صرخ من الألم، وطلب المساعدة، وهرع أحد الموظفين إلى المسرح لمساعدته.

وتمّ إجلاء الجمهور من المسرح وإلغاء العرض المسائي، وطمأن المسرح الجمهور على الحالة الصحية للنجم البريطاني في بيان مفاده أنَّ ماكيلين «سوف يتعافى سريعًا وكاملًا»، مشيرا إلى أن الممثل البالغ من العمر 85 عامًا «في حالة معنوية جيدة»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

إلغاء عرض «Player Kings» بعد سقوط إيان ماكيلين على المسرح

وجاء في البيان: «شكرًا لجمهورنا وعامة الناس على تمنياتهم الطيبة بعد سقوط إيان خلال أداء (Player Kings) هذا المساء، بعد الفحص، أكد لنا الفريق الطبي أنه سيتعافى سريعًا وكاملًا وأن إيان في حالة معنوية جيدة».

وتابع البيان: «اتخذ الإنتاج قرارًا بإلغاء العرض يوم الثلاثاء 18 يونيو حتى يتمكن إيان من الراحة. سيتم الاتصال بالمتضررين من خلال نقطة الشراء الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن، شكرًا للطبيبتين راشيل ولي اللذين كانا متواجدين بين الحضور ولجميع العاملين في المكان على دعمهم».