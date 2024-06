«بطل مسلسل إسرائيلي».. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟

حالة من الجدل أثارها الممثل المصري مايكل إسكندر خلال الساعات الماضية، بسبب مشاركته في بطولة مسلسل إسرائيلي باسم «بيت داود» يُجسد خلاله دور النبي داود، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين الإسرائيليين، ما أثار تساؤلات المواطنين حول معلومات بشأن الممثل الذي أكدت نقابة المهن التمثيلية أنّه غير مقيد بقوائمها.

من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟

وبحسب مجلة «فارايتي» الأميركية، فقد اشتهر الممثل المصري الأمريكي مايكل إسكندر بتجسيد دور آرون في فيلم «كيمبرلي أكيمبو» الذي فاز عام 2023 بجائزة توني لأفضل موسيقى، ومن المقرر أن يشارك في مسلسل جديد من إنتاج شركة «أمازون» باسم «بيت داود» يجسد خلاله دور البطولة.

ولد مايكل إسكندر في مصر وجاء إلى الولايات المتحدة عندما كان في التاسعة من عمره، وفقًا لموقع «برودواي» الأميركي، وبدأ تعلم اللغة الإنجليزية بعد قدومه إلى الولايات المتحدة، كما يحب «مايكل» العزف على البيانو والجيتار وكتابة وإنتاج الأغاني في أوقات فراغه.

وكان مايكل إسكندر قد جرى تكريمه بعد الفوز ببرنامج الجوائز الإقليمية Spirit of the MACY Awards في مقاطعة أورانج لتصويره لـ Usnavi في In The Heights، بالإضافة إلى جائزة التقدير الخاصة في حفل توزيع جوائز Jimmy.

قصة مسلسل يشارك به مايكل إسكندر

وتدور أحداث المسلسل وفقًا لمجلة «فارايتي» الأميركية، عن قصة صعود داوود إلى عرش مملكة إسرائيل على خلفية تراجع الملك شاول الذي يقع ضحية كبريائه، وجاء في الوصف الرسمي للمسلسل الذي يقود بطولته مايكل إسكندر: «لكي يصل زعيم، يجب أن يسقط آخر».

وأعلنت Amazon MGM Studios عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام عن طاقم الممثلين المشاركين في العمل وكتبت: «بالإضافة إلى إسكندر، ينضم إلى طاقم العمل كل من أشرف برهوم، عوديد فهر، لويس فيريرا، مارتين فورد، داود غدامي، إيثان كاي، ستيفن لانغ، إندي لويس، يالي توبول مارغاليث، علي سليمان وأييليت زورر».

وعقب الإعلان عن طاقم المسلسل، علق «مايكل» على اختياره لدور البطولة عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام قائلًا: «يشرفني أن أشارك في هذا العمل مع مجموعة من أفضل الممثلين، هذه أروع تجربة في حياتي، أنا لا أستطيع أن أصف شعوري في كلمات».