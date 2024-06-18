طريقة عمل اللحمة المشوية على الفحم.. اعرف أسرار المطاعم

اللحمة المشوية من الأكلات المفضلة في عيد الأضحى المبارك، وتحرص العديد من السيدات على تحضيرها خاصة على الفحم، ما يجعلهن يبحثن عن أسرار اللحمة المشوية على الفحم والتتبيلة المعتمدة في المطاعم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل اللحمة المشوية على الفحم.

طريقة عمل اللحمة المشوية

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تطبيق طريقة عمل اللحمة المشوية على الفحم على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:

لحم.

ملح.

فلفل أسود مطحون طازج.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

أربعة فصوص ثوم مفروم خشن.

بصلتان مقطعتان شرائح سميكة بالطول.

ملعقتا طعام من صلصلة الطماطم.

كوبا مرق لحم البقر قليل الملح.

نصف كوب من عصير العنب الأحمر.

ملعقتا طعام صلصة و«رسيسترشاير».

ثلاث حبات جزر مقشر ومفروم.

ثلاث حزم من البقدونس الطازج.

ثلاثة عيدان من الزعتر الطازج.

عودان من الكرفس المقطع.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بتجفيف اللحم بالمناديل الورقية.

نقوم بتتبيل اللحم جيدًا بالملح والفلفل الأسود.

ثم سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار هادئة.

نحمراللحم من جميع الجوانب.

إضافة الثوم والبصل إلى مقلاة لمدة 5 دقائق على نار هادئة حتى يصبح طريا.

نقوم بإضافة الصلصة، ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.

نضيف اللحم البقري في البصل والصلصة والجزر والبقدونس، والزعتر، والكرفس مع التقليب حتى تختلط جميع المكونات جيدا.

إضافة المزيج ويطهى نحو 8 ساعات حتى ينضج اللحم.

نخرج اللحم المشوي من إناء الطهو، واحرصي على وضع الفحم معه بعد اشتعاله، ونغطيه.

تقطيع اللحم المشوي ووضع المرق ساخنا أعلى اللحم.

طريقة أخرى لعمل اللحمة المشوية

- كيلو ونصف لحم فلتو شرائح رقيقة.

- بصلة مفروم.

- طماطم مبشورة.

- 3 فصوص ثوم مفروم.

- معلقتان كبيرتان عسل أسود.

- ملح وفلفل.

- بهارات لحمة.

- خل.

- ليمون.

- 3 ملاعق كبيرة سمن.

- فحم.

خطوات تحضير اللحم المشوي