ماذا يحدث عند تناول اللحمة يوميا في العيد؟.. تحذير لهذه الفئة

من العادات الخاطئة التي يفعلها الكثيرون في عيد الأضحى المبارك، هي تناول اللحوم الحمراء طوال أيام العيد، سواء مسلوقة أو فتة أو الطواجن، إذ تسبب مشكلات صحية عديدة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، لذا ينصح بتناول كميات بسيطة، واستشارة الطبيب حال الشعور بأي ألم.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، في حديثها لـ«الوطن»، أنّ تناول اللحمة طوال 4 أيام العيد، قد يسبب مشكلات صحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مثل الكلى والضغط والقلب، ويجب عليهم استشارة الطبيب المعالج قبل تناول أي لحوم حمراء.

البروتين الحيواني سريع الامتصاص

ويعد البروتين الحيواني مفيدًا جدًا، إذ يحتوي على الكثير من العناصر المهمة للجسم، إضافة إلى أنه بروتين سريع الامتصاص ويحتوي على نسبة من الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسد، وعلى الرغم من أهمية تناول اللحوم الحمراء، إلا أنّ الإفراط فيها وتناولها يوميًا خلال أيام العيد يؤثر بشكل سلبي على الجسم، خاصة عند تناول وجبة كبيرة إذ تؤدي إلى تلف في المفاصل، وترتفع نسبة الأحماض وتترسب على العظام، ويزداد الأمر سوءًا عند تناول سكريات بعد اللحوم.

ضرورة تناول اللحوم دون أي نشويات

ونصحت «عبد الوهاب» بضرورة تناول اللحوم دون أي نشويات أو مخبوزات خاصة المصنوعة من الدقيق الأبيض، لأنها تسبب مشكلات صحية وبشكل أسرع مع أصحاب الأمراض المزمنة.

ويمكن تناول كميات بسيطة من اللحوم في العيد بشرط عدم تعارض الجسم معها، مثل أنّ يكون الشخص مصابًا بالكوليسترول، أو لديه تاريخ مرضي في الكلى والكبد، وينصح باستشارة الطبيب حالة الشعور بأي ألم، وفقًا لـ«عبد الوهاب».