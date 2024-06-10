«الإسكان»: جهود مكثفة لتجهيز الوحدات وتوصيل المرافق قبل طرحها بأيام

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العمل على الانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعي قبل موعد إعلان موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، خلال الأيام المقبلة.

توصيل المرافق للإسكان الاجتماعي

وقالت مصادر بالوزارة، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية، تكثف جهودها لسُرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وتوصيل المرافق وشبكات المياة والصرف الصحي ورصف الطرق والتشجير، للإنتقال نحو «الإسكان الأخضر»؛ لتسليم الوحدات كاملة المرافق للمستفيدين.

مُراعات ذوي الهمم في شقق الاسكان الاجتماعي

وأضافت المصادر، أنه جارٍ الاهتمام بمستوى الجودة والتشطيبات الداخلية والخارجية وتجهيز المصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، حرصًا على الجودة المطلوبة لتسليم الشقق لحاجزيها بمواصفات قياسية، موضحة أنّه يجرى إنشاء الخدمات اللازمة للمناطق السكنية من مدارس وحضانات ومراكز طبية ومحال تجارية.

مساحات مختلفة لشقق الإسكان

وأكدت وزارة الإسكان في بيان لها منذ قليل، أنه يجري تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة «75م2 و 90م2 و 110م2 و120م2»، سيتم تسليمها لحاجزيها كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف وزراعة، وتوفير عدادات المياه والكهرباء وتوقيع البروتوكولات اللازمة مع شركة الغاز.

موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

الجدير بالذكر أن الوزارة بصدد الإعلان عن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، أمام المواطنين خلال ايام قليلة تزامنًا مع إحتفالات ثورة 30 يونيو.