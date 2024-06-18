أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج؟ سؤال يطرحه الكثير من المسلمين، خاصة بالتزامن مع موسم الحج الذي يتضمن العديد من المناسك، من الإحرام والطواف والوقوف على جبل عرفات، وكذلك رمي الجمرات، إذ يتساءل الكثيرون عن مصيرها.

أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج؟

وحول الإجابة على سؤال أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج؟ أوضح المهندس أحمد الصبحي، أحد منسوبي شركة كدانة، خلال فيديو مسجل لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أنّ الحصوات تتساقط على الشواخص الثلاثة «عبارة عن جدران حاليًا وأعمدة سابقًا» تمتد إلى أربعة طوابق على عمق يصل لـ15 مترًا.

وذكر «الصبحي» أنّ الجمرات التي يرميها الحجاج تستقر في قبو المنشأة، حيث تجتمع الحصوات داخل عمق الشواخص؛ لتقوم بعد ذلك عدد من السيور الآلية بتجميع الحصى وغربلته، ورشه بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به، ثم نقله وتخزينه والتعامل معه بعد نهاية موسم الحج.

وتقدر كميات الحصى التي يلقيها الحجاج بنحو ألف طن، ولكن هذه الكمية تختلف في مواسم الحج حسب أعداد الحجاج في كل عام، كما ذكر مسؤول شركة كدانة.

عدد الجمرات

في سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن مجموع الجمرات في أيام التشريق سبعون؛ منها: سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد، مضيفة أن هذا العدد في حقِّ مَن يُتِمُّ ولم يتعجل، أما مَن تعجل وأراد الخروج مِن منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد؛ فإنه يرمي جمرة العقبة سبعًا يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، فحينئذٍ يكون مجموعها في حقِّ مَن تعجل تسعًا وأربعين حصاة.