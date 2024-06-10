نماذج امتحانات ثانوية عامة 2024 في مادة الاقتصاد.. الأسئلة بالإجابة

بدأ ماراثون امتحانات ثانوية عامة 2024، صباح اليوم الاثنين 10-6-2024، بامتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية غير المضافتين للمجموع، والمقررة على جميع الشعب، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء المقبل امتحان مادة الاقتصاد، ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

نماذج امتحانات ثانوية عامة 2024 في مادة الاقتصاد

وخلال هذا التقرير، تقدم نماذج أسئلة وإجابة لشكل امتحان مادة الاقتصاد، في مختلف فصول المنهج الدراسي، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023- 2024.

وقدمت وزارة التربية والتعليم هذه النماذج عبر منصة مدرستنا لطلاب الثانوية العامة 2024، لمساعدتهم في معرفة مواصفات الامتحانات وكيفية الإجابة عليها من خلال نشر نماذج الإجابات.

ويمكن الاطلاع على نموذج امتحانات الاقتصاد باللغة الألمانية من خلال هذا الرابط، هنــــــــــــــا.

كما يمكن الاطلاع على نموذج امتحانات الاقتصاد باللغة الألمانية آخر من خلال هذا الرابط، هنــــــــــــــا.

ويمكن الاطلاع على نموذج امتحانات الاقتصاد باللغة الألمانية من خلال هذا الرابط، هنــــــــــــــا.

امتحانات ثانوية عامة 2024

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات الثانوية العامة 2024، المواد غير المضافة للجموع قبيل عيد الأضحي يومي الاثنين والأربعاء، والتي تشمل مواد التربية الوطنية والتربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء، ثم يحصلون على إجازة العيدة المقررة لهم حتى يوم السبت 22 -6-2024.

ويستأنف الطلاب امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 -6-2024، بالمواد المضاف للمجموع، وتكون البداية باللغة العربية، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024.