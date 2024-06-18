إيبارشيات وأديرة سوهاج تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى

قدّم الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ووفد من كهنة ايبارشية طهطا وجهينة، التهنئة بعيد الأضحى لقيادات محافظة سوهاج.

وزار الأب المطران والآباء الأساقفة ومرافقوهم مبنى المحافظة، حيث استقبلهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للتهنئة بالعيد.

وفي السياق ذاته، زار الأنبا باخوم والأنبا متاؤس والراهب القمص أثناسيوس الشنودي، المنطقة الأزهرية في سوهاج صباح يوم العيد، حيث هنأوا الدكتور أحمد حمادي وقيادات الأزهر في سوهاج بعيد الأضحى.

وزار الأنبا باخوم ووفد من كهنة إيبارشيته، مقر جامعة سوهاج لتقديم التهنئة للدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ونوابه وعمداء كليات الجامعة.