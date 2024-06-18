ارتفاع وفيات الحجاج من أبناء القليوبية لـ9 حالات.. والسوشيال «دفتر عزاء»

ارتفع عدد الوفيات بين حجاج محافظة القليوبية، إلى 9، بعد الإعلان عن 4 حالات جديدة، لتتحول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي المحافظة لدفتر عزاء.

رحيل مربيه فاضلة من طحانوب

ففي قرية طحانوب، ودع الأهالي الحاجة نوال عبد الشافي العوضي، بكلمات مؤثرة ، وكتب أحدهم: «تهنئة بحُسن الخاتمة ولا نزكيها على الله.. الأم العظيمة والمربية الفاضلة والتي لبت نداء ربها علي جبل الرحمة قبيل مغرب يوم عرفة، بعد أن قالت لنجلها الدكتور أمجد العوضي ساعدني في الوضوء استعدادا للقاء ربي وبعدها صعدت روحها الطاهرة يوم عرفة».

وأكد الأهالي في منشوراتهم أن فراق الراحلة صعب ولكن عزاءهم هو أنها ستبعث يوم القيامة في ملابس الإحرام ملبية كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (يبعث كل عبد على ما مات عليه) رواه مسلم .

وأوضح مدحت أبوستيت - أحد أهالي القرية - في منشور على الفيس بوك، أن الراحلة «أم أعطت الكثير للمجتمع حيث ساهمت في بناء عقول أجيال كثيرة وتربيتهم وتقويم سلوكهم وكانت قدوة حسنة لهم وأنجبت وأحسنت تربية أولادها حيث كانا نموذجا مشرفا مضيفا أهنئ نفسي وأهنئ كل أهل طحانوب علي سعادتهم بحُسن خاتمة سيدة فاضلة من سيدات طحانوب الفضليات

وفاة كبير معلمي الرياضيات بالشقر

وفي قرية الشقر مركز كفرشكر، سادت حالة من الحزن لفقدان محمد رجب من كبير معلمي الرياضيات من أهالي القرية أثناء أداء فريضة الحج عقب الانتهاء من الوقوف بعرفة.

وجاء في منشور لأحد زملائه: «لا إله إلا الله ولا دايم ولا باقي إلا الله توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم الأستاذ الحاج محمد رجب كبير معلمي الرياضيات بمدرسة الشقر الثانوية بكفر شكر بتعليم القليوبية اثناء أداء فريضة الحج ، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه».

رئيسة التمريض فاضت روحها بالأراضي المقدسة

وللمرة الثانية عقب وفاة والد إحدى الطبيبات بالحج نعت الإدارة الصحية بكفر شكر رحيل أحد المنتسبين لها الحاجة فاطة حسنين بالمعاش خلال أداء فريضة الحج وجاء في نعي الإدارة:

«(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم الدكتور بكرى سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر وجميع العاملين بديوان الإدارة بأحر التعازي والمواساة لأسرة الحاجة فاطمة محمد حسنين رئيسة تمريض وحدة أسنيت سابقا لوفاتها فى الأراضى المقدسة أثناء أداء فريضة الحج داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون

وفي قرية الحصة وفي قرية الحصة بطوخ استقبل اهالي القرية نبأ رحيل الحاجة فاطمة أبو سريع إبراهيم وهي تؤدي مناسك الحج، بكلمات مؤثرة، ووصفوها بأنها كانت «ذات خلق كبير، وأنها رزقت حسن الخاتمة».

وشهدت القليوبية وفاة 9 حجاج خلال مناسك الحج، من بينهم رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل الديب.