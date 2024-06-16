«العيدية بقت أونلاين».. 3 طرق لإرسالها بسهولة وأمان إلكترونيا في العيد

يزداد الطلب على النقود خلال فترة الأعياد بشكل خاص، نظرا للإقبال على إعطاء العيديات للعائلة، ومع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، أصبح إرسال العيدية أسهل وأسرع، خاصة إذا كان المرسل لها يعيش في مكان مختلف عن ذويه، في الوقت الذي تغلق فيه البنوك أبوابها مع الإجازات الرسمية.

وتتيح الخدمات الإلكترونية التابعة للبنوك، طرق متعددة لإرسال النقود والعيديات بشكل إلكتروني وتصل في الحال، وتستعرض «الوطن» أبرز الطرق للتحويل.

تحويل العيديات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي

توفر البنوك عبر تطبيقاتها الخاصة، إمكانية إرسال النقود وتحويلها بشكل إلكتروني، من خلال خدمات الإنترنت البنكي أو تطبيقات الموبايل البنكي على الهاتف المحمول، ويشترط أن يكون لدى العميل المُرسل حساب بنكي، وأن يكون مشتركاً في الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك.

تحويل النقود من المحافظ الإلكترونية للبنوك

تعتبر خدمة المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، من الطرق السريعة لإرسال النقود بشكل سريع وسهل، ويجب أن يكون المرسل مشتركا في خدمة المحفظة الإلكترونية للبنك.

إرسال العيدية عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»

يعتبر تطبيق تحويل الأموال الحظي «إنستاباي»، من أكثر الطرق انتشارا في التعاملات المالية اليومية، حيث يتيح إمكانية التحويل عبر الحسابات البنكية للبنوك المسجلة في التطبيق أو المحافظ الإلكترونية.

ويمكن للتطبيق إرسال الأموال في أي وقت بطريقة سهلة وسريعة، بدون مصاريف إدارية.