4 أطعمة يجب تجنبها خلال عيد الأضحى.. ونصائح ذهبية لغذاء صحي
كتب:
عبدالعزيز سلامة
03:44 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
أطعمة يجب تجنبها في العيد - تعبيرية
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر على الموائد المنزلية أشهى وألذ الأطباق، لكن الإفراط في تناولها دون وعي قد يُعرّضنا لمشاكل صحية مزعجة، خاصة مع كثرة اللحوم والدهون والحلويات، لهذا حذرت وزارة الصحة من 4 أصناف ممنوعة خلال العيد، وقدمت نصائح ذهبية لتناول صحي يُتيح لك الاستمتاع بأجواء العيد دون الشعور بالندم لاحقًا.
4 أطعمة يجب تجنبها في العيد
وحذرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من 4 أنواع من الطعام مشددة على أهمية تجنبها خلال أيام العيد للحفاظ على الصحة، وهي:
- الأطعمة المقلية.
- الأطعمة المليئة بالدهون.
- الأطعمة المليئة بالنشويات.
- الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات.
نصائح لغذاء صحي خلال عيد الأضحى
وهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بأطعمة العيد دون مشاكل صحية وهي:
- تحديد وجباتك مسبقًا واختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.
- تناول كميات معتدلة من الطعام ببطء، واستمع لجسمك عندما يشعر بالشبع.
- اختر لحومًا خالية من الدهون مثل الدواجن منزوعة الجلد أو لحم الضأن المشوي مع إزالة الدهون المرئية.
- أضف الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات إلى وجباتك.
- اشرب الكثير من الماء أو الأعشاب بدلاً من المشروبات السكرية.
- تمتع بطعامك ببطء وانتبه لجميع حواسك للمساعدة في التحكم في الشهية.
- تناول كميات قليلة من الحلويات أو اختر بدائل صحية مثل الفواكه الطازجة.
- حافظ على نمط حياة نشط من خلال ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية الأخرى.