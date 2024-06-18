4 أطعمة يجب تجنبها خلال عيد الأضحى.. ونصائح ذهبية لغذاء صحي

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر على الموائد المنزلية أشهى وألذ الأطباق، لكن الإفراط في تناولها دون وعي قد يُعرّضنا لمشاكل صحية مزعجة، خاصة مع كثرة اللحوم والدهون والحلويات، لهذا حذرت وزارة الصحة من 4 أصناف ممنوعة خلال العيد، وقدمت نصائح ذهبية لتناول صحي يُتيح لك الاستمتاع بأجواء العيد دون الشعور بالندم لاحقًا.

4 أطعمة يجب تجنبها في العيد

وحذرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من 4 أنواع من الطعام مشددة على أهمية تجنبها خلال أيام العيد للحفاظ على الصحة، وهي:

- الأطعمة المقلية.

- الأطعمة المليئة بالدهون.

- الأطعمة المليئة بالنشويات.

- الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات.

نصائح لغذاء صحي خلال عيد الأضحى

وهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بأطعمة العيد دون مشاكل صحية وهي: