أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024 داخل القاهرة والجيزة

يستعد المواطنون بدءاً من صباح اليوم لقضاء أوقات ممتعة مع أسرهم عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى 2024، ونشرح لكم في التقرير التالي أفضل أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024 القاهرة الجيزة، والتي تبدأ فيها بعض الأماكن سعر التذكرة بـ 5 جنيهات.

أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024 القاهرة الجيزة

ويمكن تقسيم أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024 في القاهرة الجيزة لجزأين، الأول أفضل الأماكن في محافظة الجيرة وأسعار التذاكر فيها وجاءت كالتالي:

- حديقة الفنون في المنيل

هي حديقة مطلة على كورنيش النيل وتتميز بالهدوء ووجود المسطحات الخضراء والزهور ذات الألوان المبهجة، وتُعتبر أفضل الأماكن للخروج في عيد الأضحى 2024، ويبلغ سعر التذكرة فى حديقة الفنون 20 جنيها وللأطفال 10 جنيهات، وأقرب محطتي مترو لها السيدة زينب أو الملك الصالح.

- حديقة «أم كلثوم» بالمنيل

تُعتبر حديقة أم كلثوم واحدة من الحدائق المتميزة لقضاء يوم ممتع ومختلف للاحتفال بـ عيد الأضحى 2024، ويبلغ سعر تذكرة دخول الحديقة 10 جنيهات، وتقع في حي المنيل بجوار كوبري الجامعة بعد المسرح العائم.

- حديقة «الحرية» في الزمالك

تعد حديقة الحرية التى تقع في حي الزمالك (فسحة مميزة) في عيد الأضحى 2024 نسبة إلى رخص ثمن التذكرة الذى يبلغ 10 جنيهات، وهي أشبه بمتحف مفتوح وسط الطبيعة والتي يمكن الوصول لها بمنتهى السهولة عن طريق مترو الأوبرا، وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم.

حديقة العبور في الزمالك

تعتبر حديقة العبور من أجمل الأماكن الذي يذهب إليها المواطنون في عيد الأضحى 2024 نسبة إلى تميزها ورخص سعرها، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها، وتقع في حي الزمالك وأمام حديقة الأسماك مباشرة.

أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024 القاهرة الجيزة

أما عن أفضل أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024 في الجيزة وأسعار التذاكر فيها وجاءت كالتالي:

حديقة «الطفل» في مدينة نصر

تُعتبر حديقة الطفل بمدينة نصر من الأماكن المميزة للاستمتاع بقضاء يوم ترفيهي في عيد الأضحى 2024 ويبلغ سعر تذكرة حديقة الطفل 20 جنيها، وتعد حديقة الطفل واحدة من أجمل حدائق القاهرة، ومكانًا مناسبًا لقضاء الوقت الممتع مع العائلة والأطفال فهى تضم العديد من المساحات الخضراء.

حديقة الأزهر

تعتبر حديقة الأزهر من أكبر وأفضل الأماكن للخروج في عيد الأضحى 2024 والاستمتاع بالطبيعة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للكبار 40 جنيهًا و30 جنيهًا للأطفال، وتفتح أبوابها للدخول من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً.

الأتوبيس النهري في منطقة ماسبيرو

يُعد الأتوبيس النهري من أفضل الخروجات في عيد الأضحى 2024، حيث إنه يربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، ما يجعل الأشخاص يستمتعون بالمظاهر الخلابة في النيل بعيدا عن زحمة الطرق، ويصل سعر تذكرته لـ5 جنيهات فقط، و10 جنيهات حال الانطلاق فى رحلة لمدة ساعة لكل فرد.

الحديقة اليابانية في حلوان

تعتبر الحديقة اليابانية (فسحة) مميزة لـ«الخروجات» فى عيد الأضحى 2024، حيث يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات، وتتميز بالعديد من المظاهر المستوحاة من اليابان، كما تضم 44 تمثالًا، وتتوفر فى الحديقة أيضا القوارب الصغيرة التى تتجول فى الممرات المائية والقنوات المتواجدة بالحديقة.