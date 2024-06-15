«القومية للأنفاق» تزف بشرى لأهالي الإسكندرية بشأن تطوير مشروع ترام الرمل

زف الدكتور طارق جويلي، بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية، بشأن مشروع ترام الرمل، موضحًا أن الهيئة ستعمل على تطويره لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، في إطار حرصها على توفير وسائل نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، لا تصدر عنها أي انبعاثات ضارة.

طول الخط بالكامل

وأكد «جويلي» لـ«الوطن»، أن طول الخط بالكامل بعد التطوير يبلغ 13.2 كيلومتر «5.7 مسار سطحي و7.3 مسار علوي و276 مسار نفقي مفتوح»، وعدد المحطات 24 محطة منها 12 محطة علوية و11 محطة سطحية ومحطة في نفق مفتوح.

وأوضح أن المسار يبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق سان استيفانو وجانكليس والوزارة ورشدي ومصطفى كامل وسيدي جابر وسبورتينج والإبراهيمية والرمل، ويشمل التطوير خفض زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة.

خفض زمن التقاطر

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع التطوير يتضمن زيادة سرعة الترام من 11 كيلومترًا في الساعة الواحدة إلى 21 كيلومترًا في الساعة الواحدة، وخفض زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا في مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» وستبدأ عقبه في مشروع الترام.