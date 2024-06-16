تعيينات وزارة النقل.. المهارات المطلوبة لوظائف الإرشاد الملاحي 2024

أعلنت الهيئة العامة لميناء دمياط، التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها لشغل وظيفة «مرشد ثالث -تعيين»، لافتا إلى أن هذه الوظيفة تقع في إدارة الإرشاد الملاحي التابعة للإدارة العامة لحركة السفن والميناء النهري والغرض منها هو القيام بعمليات النصح والإرشاد والتوجيه للملاحين والسفن وبدءاً من دخول السفن للميناء ورسوها فيه وحتى خروجها مرة أخرى إلى خارج حدود مياه المنطقة التي تقع تحت مسؤولية الميناء، بحيث يضمن لها عملية تسييرها وإبحارها بشكل آمن دون أي مخاطر.

التأهيل العلمي لوظائف وزارة النقل 2024

وحددت الهيئة العامة لميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المؤهل العلمي المطلوب توافره في المتقدمين لشغل الوظائف، أن يكون حاصلا على شهادة ربان أعالي بحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين، وعلى ألا يزيد السن عن خمسين عاماً عند صدور قرار التعيين طبقاً لما نصت عليه لائحة المرشدين.

المهارات المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

وكشفت الهيئة العامة لـ ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل، عن المهارات الأساسية المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي أن يعاون فى إرشاد السفن التي يتم إرشادها وتوجيهها بالبواغيز والممرات الملاحية بميناء دمياط وتراكيها على الأرصفة، إضافة إلى أنه يشارك في عمليات تثقيف وتعريف قباطين وطواقم السفن بظروف التيارات ووجود الأماكن الضحلة وقوانين الملاحة وإجراءات السلامة البحرية لزيادة الوعي، فيما يخص منطقة الإرشاد المسؤول عنها، أما المهارات الفنية تتمثل في إجادة إحدى اللغات الأجنبية والمعرفة الكافية على الحاسب الآلي وتطبيقاته والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

وأعلنت الهيئة العامة لميناء دمياط التابعة لـ وزارة النقل المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي..

- صورة طبق الأصل من التأهيل العلمي المطلوب (ربان أعالي بحار) بشرط أن تكون سارية.

- صورة من شهادة خبرة معتمدة بمزاولة أعمال الإرشاد وتفيد قضاء المدة البينية المطلوبة الموضحة بعاليه.

- صورة من مستخرج رسمي من شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- صورة الموقف من الخدمة العسكرية والوطنية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- 6 صور شخصية حديثة.

- نموذج كشف طبي.