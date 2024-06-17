وفاة سيدة سيناوية أثناء رمي الجمرات وأداء مناسك الحج.. «اللهم حسن الختام»

توفيت سيدة من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالأراضي المقدسة في السعودية، أثناء رمي الجمرات.

وقال سليمان أبو علي، أحد أقارب السيدة المتوفاة إلى «الوطن»، إن هنية خليل موسى، 54 عامًا، من عائلة العطاونة، التابعة لقبيلة البياضية، توفيت أثناء رمي الجمرات ومناسك الحج.

أرملة أرادت رضا الله

وأوضح «أبو علي»، أن الحاجة هنية كانت أرملة، وحصلت على مستحقاتها من أبناء زوجها المتوفى، وقررت الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، وكانت دائما تقول: «أريد إرضاء ربي وأداء فرضي»، وكانت كثيرة الدعاء أن يكتب الله لها زيارة بيته الكريم والوقوف بصعيد عرفات.

متدينة بالفطرة

وأضاف أنها كانت متدينة بالفطرة، وتحب الناس، ودائمة الصلاة والصوم وأداء الفرائض، موضحًا أنها توفيت بسبب ضربة شمس تعرضت لها، وهذا ما أكده مرافقيها بحسب تقارير المركز الطبي السعودي برمي الجمرات، بعد أن سقطت أثناء رمي الجمرات على الأرض، وفارقت الحياة في الحال، وكان أخوتها يجهزون لها مكانًا في البيت لاستقبالها.

دفنها في الأراضي المقدسة

وأضاف، أنه يجري حاليا استخراج الأوراق والتصاريح اللازمة لدفنها في الأراضي السعودية، والصلاة عليها في الحرم المكي الشريف.

يذكر أن سيدة وأمها من أبناء العريش أيضا، توفيتا أمس الأول، أثناء الوقوف بعرفات، وتم دفنهما بالأراضي الحجازية.