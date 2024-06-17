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ما حكم توكيل رمي الجمرات عند الأئمة الأربعة؟.. 3 فئات مستثناة

كتب:

مريم شريف
11:03 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
رمي الجمرات

رمي الجمرات

يواجه بعض الحجاج صعوبة في رمي الجمرات بنفسهم، فيضطرون إلى توكيل الآخرين للقيام بذلك، ويبقى التساؤل هنا ما حكم توكيل رمي الجمرات؟

أوضحت دار الإفتاء أنَّ الأصل في العبادات البدنية أنه لا تجوز فيها النيابة، إلا ما استثناه الشرع الشريف، ومن ذلك الحج؛ فهو قابلٌ للنيابة عن الآخرين إذا كان صاحب عذر، فعن ابن عباسٍ، قال إنَّ امرأةً قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أخرجه الشيخان.

حكم توكيل رمي الجمرات عند الأئمة الأربعة 

وأشارت خلال الإجابة عن حكم توكيل رمي الجمرات إلى أن الأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل.

وأوضحت أنه يجوز للضعفاء والمرضى والنساء الاستنابة في الرمي جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية.

 

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