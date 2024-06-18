سبب غريب وراء آلام الرقبة المفاجئة.. 5 نصائح للتخلص منها

لم تقتصر مشكلات الحالة النفسية السيئة على الشعور السلبي المرتبط بالقلق والتوتر والضغط النفسي، بل تتسبب في الشعور بألم جسدي في مناطق متفرقة في الجسد، منها الرقبة، وتعرف تلك الحالة بآلام الرقبة النفسية، وفقًا لما ذكره موقع healthshots، لذا نتعرف في التقرير التالي أسباب تلك الحالة وطرق العلاج.

تحفيز مراكز الألم في الدماغ

يسبب الضغط النفسي أو القلق الشعور بالألم المفاجئ في مناطق مختلفة في الجسم، منها الرقبة، حسب ما أكدته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ يفرز الجسم هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر عند الشعور بالخوف أو القلق، وعند ارتفاع مستوياته يحفز مراكز الألم في الدماغ ما يؤدي إلى الشعور بآلام مختلفة في الجسم قد تشمل آلام الرقبة والظهر.

تتشنج العضلات عند الشعور بالتوتر والضغط النفسي وبالتالي تحدث تغيرات في الجهاز العصبي للجسم ما قد يؤدي إلى آلام الرقبة وتشنج في أوتارها.

نصائح لعلاج ألم الرقبة النفسي

ويُمكن علاج آلام الرقبة النفسية باتباع مجموعة من النصائح، نستعرضها في الآتي:

الحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة لأن الوضعية الخاطئة تزيد من آلام الرقبة، وتتضح الوضعية الصحيحة من خلال الجلوس بشكل مستقيم، وإبقاء كتفيك مسترخيين، والتأكد من أن شاشة الكمبيوتر في مستوى العين.

احرص على التحرك من وقت لآخر لأن ذلك يساعد على التخفيف من توتر العضلات وآلام الرقبة.