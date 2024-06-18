طرح شقق إسكان اجتماعي كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال أيام

زفّت مصادر حكومية مسؤولة، بشرى سارة لملايين المصريين الراغبين والمترقبين لطروحات جديدة من الإسكان الاجتماعي لمحدودي والمتوسطي الدخل، مؤكدة أن الإعلان عن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي لمحدودي والمتوسطي الدخل سيكون خلال أيام قليلة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

طرح شقق سكنية جديدة كاملة التشطيب في 12 محافظة

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي سيشمل الشريحة العظمى من فئات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وإتاحة الفرصة لهم في العديد من المدن الجديدة والمرغوب في الإقامة بها بمحافظات الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، من المتوقع أن يتضمن وحدات سكينة في أكثر من 17 مدينة جديدة بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية، ومنها مدن أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر(الجيزة)، العاشر من رمضان (الشرقية )، 15 مايو، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة (القاهرة) دمياط الجديدة (دمياط )، المنصورة الجديدة (الدقهلية)، برج العرب الجديدة (الإسكندرية)، المنيا الجديدة (المنيا ) ، بني سويف الجديدة (بني سويف) ، أسيوط الجديدة (أسيوط)، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة (سوهاج)، قنا الجديدة (قنا) وأسوان الجديدة (أسوان).

طرح شقق إسكان اجتماعي كاملة التشطيب والتسليم فوري

ولفتت المصادر إلى أن هيئة الإسكان والمجتمعات العمرانية، راعت في الطرح الجديد لـ شقق محدودي ومتوسطي الدخل المزمع الإعلان عنه رسميا ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، العديد من المزايا والامتيازات بجانب الشروط وإجراءات الحجز، ومن بينها، تسليم الشقق والوحدات السكنية كامل التشطيب، بمعرفة شركات ذات خبرة كببرة في هذا المجال، وأن يكون السكن جاهزا على الفور للتسكين والإقامة، بمساحات تخدم جميع الفئات الراغبة ، حيث تتراوح مساحات الوحدات السكنية من 75 إلى 120 مترا.

وأكد وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الأيام القليلة المقبلة خلال وقبل نهاية شهر يونيو الجاري، سوف يكون هناك طرح جديد آخر لوحدات سكنية «نصف تشطيب» بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، بمدن العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والسويس الجديدة، لافتا إلى حرص الدولة المصرية أن يتزامن الطرح مع احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو المصيرية.

طرح الشقق بنظام القرعة والتقسيط

أضاف أن طرح هذه الوحدات سيكون بنظام القرعة، والتقسيط بفترات ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة، على أن تكون نسبة المقدم من إجمالي المبلغ تتراوح ما بين 40% إلى 50% .

المستندات المطلوبة لحجز الشقق

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن عن المستندات المطلوبة للتقديم على حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة وهي:

1. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2. صور شهادات ميلاد الأبناء.

3. إيصال مرافق «غاز، كهرباء، مياه».

4. شهادة دخل من جهة العمل أو محاسب.