«الإسكان»: إعلان موعد طرح شقق محدودي الدخل في مارس

تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر مارس المقبل، عن موعد طرح شقق الإيجار لمحدودى الدخل، التابعة للإسكان الاجتماعى، بأسعار تبدأ من 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية التى تبلغ مساحتها 75 متراً، مع زيادة سنوية تبلغ 7%، على أن يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهرى فقط كقيمة للإيجار الشهرى، ووفقاً للمعلن رسمياً من وزارة الإسكان، فإن هناك 4 محافظات سيتم طرح شقق الإيجار فيها وهى: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف» من أجل دعم المواطنين محدودى الدخل، إذ تشهد المرحلة الأولى طرح ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكى.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيبدأ يوم الأحد 14/1/2024، تسليم 3411 قطعة أرض سكنية «إسكان اجتماعى»، السابق طرحها بالقرعات العلنية خلال الفترة من 12/3/2018: 19/12/2020، بالمجاورة رقم 3 بحى الفردوس، والمجاورات أرقام 4، 5، 6 بحى الكوثر بمدينة السادات، وذلك فى مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأشار «الجزار» إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص الميسر والملائم، وفق اشتراطات محددة، وإقامة العمران المخطط، وتنمية المناطق الحديثة، لافتاً إلى أن المخطط العام لمدينة السادات يشمل: أنشطة سكنية، وصناعية، وتجارية، وترفيهية، وغير ذلك، ما يجعل المدينة متكاملة الأنشطة والخدمات.