انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا

انطلقت منذ ساعات قليلة احتفالات دير السيدة العذراء المحرق بعيد القديسة السيدة العذراء «حالة الحديد»، وهو أحد الأعياد التي وضعتها الكنيسة وتخص السيدة العذراء مريم.

ويقيم الدير نهضة روحية واحتفالات على مدار عدة أيام حتى الاحتفال بالعيد يوم 28 يونيو الموافق بالتقويم القبطي 21 بوؤنه، والذي يعرف في السنكسار بعيد العذراء حالة الحديد.

احتفالات دير المحرق

وترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق، عشية أول أيام الاحتفال بالدير والتي تم بثها عبر القنوات القبطية الأرثوذكسية، موضحا أن تلك الاحتفالات يشارك بها حوالي 10 آلاف يوميا، وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الزوار.

وأضاف الأنبا بيجول، أن الاحتفالات لا تقتصر على المسيحيين فقط، إنما يشترك فيها بعض المسلمين نظرًا لأن السيدة العذراء يجتمع عليها الجميع، ويشترك الكل في الاحتفال بأعيادها والاحتفالات الخاصة بها ويكون الدير مفتوحا للجميع.

كما تتضمن احتفالات الدير، برنامج روحي يضم رفع بخور ودورة بدير السيدة العذراء من الساعة السابعة وحتى الساعة السابعة والنص مساء، يليها استراحة حتى الساعة 7.45 مساء، ليبدأ بعد ذلك البرنامج في قاعة السيدة العذراء مريم بعرض كورال يستمر من الساعة 7.45 حتى الساعة 8.45 مساء اليوم، ويختتم اليوم بعد ذلك بعظة لأحد الرهبان أو الآباء الأساقفة المشاركين في أيام الاحتفال لينتهي اليوم الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث يفتح الدير أبوابه من الخامسة فجرًا وحتى منتصف الليل خلال أيام الاحتفال.