أسقف دير المحرق يحتفل بالذكرى الـ102 للقمص ميخائيل البحيري

احتفل دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، بتذكار النياحة الـ102 للقديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي، وطيب صاحبا النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط رفات القديس.

نقل رفات القمص ميخائيل البحيري

ونقل الرفات من كنيسة الشهيد مارجرجس بالدير ذاته إلى الكنيسة الأثرية، مع عمل تمجيد للقديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي وسط ترتيل مجمع الآباء رهبان الدير.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن القديس القمص ميخائيل البحيري، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- ولد 1848 بإحدى قرى مغاغة بمحافظة المنيا.

- ترهب في العشرين من عمره بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط.

- تتلمذ على يد القمص صليب عوني والذيث علمه الكثير من الفضائل ورشحه في عام 1874 ليتم رسامته قسا على يد الأنبا أثناسيوس، أسقف صنبو وديروط وقنا في ذلك الوقت.

- فقد بصره في أواخر أيامه وضعف سمعه جدا ولكنه كان دائم الشكر لله على نعمه ومداوم على الصلاة والصدقة.

- توفي في 23 فبراير 1922 في الأسبوع الثاني من الصوم المقدس.

- اعترف به قديسا في جلسة المجمع المقدس عام 1963 برئاسة البابا كيرلس السادس.