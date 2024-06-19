ناقد فني: أعمال عادل إمام توثق مراحل مهمة في تاريخ مصر

أكد محمود مهدي ناقد فني وصانع محتوى، أن أعمال الفنان عادل إمام مُتفردة بتوثيق مراحل مُهمة في تاريخ مصر.

وأضاف مهدي في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC: «كمراجع وناقد وصانع محتوى عن السينما أهتم بالمعاصر، ومهمتنا الأساسية هي أن نقول للناس ما يستحق أن يشاهدوه في السينما».

وتابع صانع المحتوى: «مع مرور الوقت، بدأنا نتوسع في أشكال المحتوى التي نقدمها، وتعاملنا في الذي يشبه بالقوائم، أي أفلام قديمة يجمعها قواسم مشتركة نتحدث عنها، ومنذ سنتين، بدأت أهتم بالأرشيف».

وواصل: «مؤخرا، تحدثنا عن أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية، وانتقلنا إلى الأربعينيات مرورا بالخمسينيات والستينيات حتى الألفينيات وما بعدها، ولكن كل ما تحدثنا عنه للناس قبل فترة التسعينيات كان شيئا جديدا بالنسبة إليهم، مثلا، لا يعرف كثيرون شيئا عن كوميديا إسماعيل ياسين».