آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-6-2024

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024، في رابع أيام عبد الأضحى المبارك مستقرة حسب آخر سعر لها، تزامنا مع انخفاض الطلب على المعدن الأصفر، ووسط ترقب المتعاملين لحركة العرض والطلب.

وأشارت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ومؤسسة جولد ببليون لتداول الذهب، إلى استقرار نسبي واضح في بداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى، حيث سجلت أسعار الشراء للذهب عيار 21 مبلغ 3135 جنيها دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وذكرت شعبة الذهب أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل الآن 3583 جنيها، علما بأنّه العيار الأعلى سعرا في مصر، ويستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر حزام الذهب اليوم عيار 21 في بداية التعاملات اليومية نحو 3135 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند مستوى 2687 جنيها في التعاملات وهو العيار الأكثر مبيعا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 عند نحو 2090 جنيها للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا اليوم عند مستوى 25 ألفا و89 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21.