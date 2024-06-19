«الصحة» تنفذ 129 برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ 129برنامجا تدريببيا لـ10آلاف و300 متدرب من العاملين بالوزارة والجهات والهيئات التابعة، خلال الربع الأول من العام الحالي، لرفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الصحية، والإدارية، بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا في بيان إلى أن الأنشطة التدريبية تمحورت حول عدد من التخصصات الصحية هي أشعة الموجات فوق صوتية، جراحة مناظير وجراحات الركبة والكتف، والرعاية المركزة، والتخدير.

تنفيذ 11 مؤتمرا علميا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى تنفيذ 11مؤتمرا علميا بمشاركة 5 آلاف و355 من أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى7 من الدبلومات المهنية، بمشاركة 400 متدرب تناولت عدد من الموضوعات الصحية، مثل (مكافحة العدوى، والحقن المجهري، والتغذية العلاجية).

وذكرت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، أنه جرى إقامة 8 أيام علمية لعدد من تخصصات طب الوبائيات التطبيقية، والكشف المبكر لأورام الرئة، والصيدلة الإكلينيكية، ومحاضرات نظرية لتخصص الإرواء القلبي، والأمراض الصدرية والشعب الهوائية ERS-HERMS بالإضافة إلى اليوم العلمي لأطباء أمراض الصدرInfection Club.

برامج تغذية أطفال أون لاين

وأشارت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إلى تدريب ألفين و465 متدرب، من خلال 67 دورة تدريبية، سواء كان التدريب عن طريق استخدام النظم الحديثة للتعليم عن بعد عن طريق المنصة الالكترونية لوزارة الصحة مثل برامج تغذية أطفال أون لاين، والصيدلة الاكلينيكية ( التغذية العلاجية )، وبرنامج الصيدلة الاكلينيكية، وأمراض القلب، وإعداد المدربين tot، والحوكمة الاكلينيكية، بالإضافة إلى برامج الحضور الفعلي التي تضمنت إنعاش قلب أساسي ومتقدم للكبار والأطفال المعتمد من جمعية القلب الامريكية، وعلاج الجذور، ودليل سياسات العمل الاسترشادية، إدارة المشروعات، المهارات الأساسية في مكافحة العدوى، العلاج الطبيعي في علاج مشكلات العمود الفقري، والمهارات المتقدمة في طب الأطفال حديثي الولادة.