عصابة المكس يحقق 5.8 مليون جنيه خلال أسبوعه الأول في در العرض

يواصل فيلم عصابة المكس بطولة الفنان أحمد فهمي رحلته في شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، والذي يشهد منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم في ثالث أيام عيد الأضحى إيرادات وصلت لـ2 مليون و30 ألف جنيه.

إيرادات فيلم عصاية الماكس في أسبوع

ونجح فيلم عصابة المكس في تحقيق إجمالي إيرادات خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي اقتربت من 6 ملايين جنيه، محققا 5 مليون و802 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تفاصيل فيلم عصابة المكس

ويعود الفنان أحمد فهمي إلى السينما بتجربة تجمع ما بين التشويق والكوميديا في فيلم عصابة المكس، الذي يحمل توقيع المخرج حسام سليمان، ويضم في بطولته مجموعة من نجوم السينما من بينهم روبي، لبلبلة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، محمد أسامة (أوس أوس)، بجانب عدد من ضيوف الشرف: أحمد السقا، كريم فهمي، محمد لطفي ومحمد ثروت.