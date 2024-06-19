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بعد وفاته أثناء أداء عمله في المنوفية.. من هو الطبيب محمد طارق؟

كتب:

آية أشرف
12:00 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
طبيب المنوفية الراحل محمد طارق

طبيب المنوفية الراحل محمد طارق

‎حالة من الحزن الكبير، سادت قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعدما لفظ الدكتور محمد طارق أنفاسه الأخيرة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عن عمر يناهز 31 عاما، وهو طبيب في العناية المركزة في مستشفى ميت خلف.

ولفظ الطبيب الشاب أنفاسه الأخير داخل مقر عمله بمستشفى شبين الكوم الجامعي، بعد إصابته بهبوط حاد في السكر، لتصعد روحه لبارئها على الفور رغم محاولات إسعافه.

وخلال الساعات الماضية، شيع أهالي قرية بخاتي والقرى المجاورة لها الطبيب الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر القرية بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد فجر الإسلام في القرية.

آخر لحظات حياته قبل ساعات من وفاته

وكتب الراحل قبل وفاته بساعات قليلة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم اغفر لي وارحمني وربنا يسامحني على أي حد ظلمته معايا ويجعل أمي في أعلى مكان في الجنة بقدر ما تحملتني»، ونشر بوست آخر يقول: «إبراء للذمة من كان له عندي مظلمة فليخبرني بها أو يتكرم ويعفو عني فرد المظالم في الدنيا أهون من الآخرة».

من هو طبيب المنوفية الراحل؟

ويرصد «الوطن» معلومات عن طبيب المنوفية الراحل، وفقًا لحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

- طبيب امتياز بمستشفيات المنوفية الجامعية‎.

- درس في جامعة المنوفية‎.

- يقطن في شبين الكوم، المنوفية. 

- أعلن خطبته منذ فترة قريبة وكان يستعد للزواج. 

‎- طبيب رعاية مركزة‎ مخ وأعصاب في مستشفى ميت خلف‎.

‎- أمين عام الشباب في ‎حزب مستقبل وطن، ببندر شبين الكوم

- عضو فريق التبادل الوافد بالجمعية العلمية لطلاب المنوفية (MSSA)

- ظهير أيسر في إحدى فرق كرة اليد‎.

- يعمل داخل مستشفى الرواد بأشمون‎.

- عمل طبيبًا في مستشفى حميات أشمون.‎

‎- عمل طبيب عناية مركزة ‎في ‎مستشفى نور الإيمان الخيري.‎

- عمل في طب الطوارئ بمستشفى عرفة التخصصي‎.

‎-عمل طبيب عناية مركزة بمستشفى قويسنا المركزي.‎

‎- عمل طبيب رعاية مركزة في مستشفى صدر منوف‎.

- عمل ‎طبيب رعاية مركزة في ‎مستشفى حميات ميت خلف.‎

‎- عمل طبيب عناية مركزة‎  في ‎مستشفى الهدى بقويسنا‎.

- طبيب طوارئ في مستشفى المحروقي التخصصي‎.

- طبيب طوارئ في مستشفى المعلمين‎.

- طبيب طوارئ في مستشفى الفاروق التخصصي‎.

- عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب.

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