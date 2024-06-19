30 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام مصرية في ثالث أيام عيد الأضحى

حصدت السينما المصرية إيرادات ضخمة بلغت 29 مليون و971 ألف و847 جنيه في ثالث أيام عيد الأضحى 2024، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إذ تشهد دور العرض حاليًا 4 أفلام متنوعة بين الأكشن والكوميدي والخيال، تنافس على شباك التذاكر لجذب الجمهور.

تصدر فيلم ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، عمرو واكد، محمد ممدوح، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، قائمة الإيرادات اليومية محققًا إيرادات هائلة بلغت 23 مليون و113 ألف و259 جنيه، ليتربع على عرش السينما في عيد الأضحى.

المركز الثاني

وفي المركز الثاني جاء فيلم اللعب مع العيال، بإيرادات أمس 3 ملايين و561 ألفا و690 جنيها، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، اسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة.

المركز الثالث

وفي المركز الثالث جاء فيلم عصابة الماكس بإيرادات 2 مليون و30 ألفا و645 جنيها، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان.

المركز الأخير

وفي المركز الأخير جاء فيلم أهل الكهف بإيرادات مليون و266 ألف و253 جنيه، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، أحمد عيد، ريم مصطفى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.