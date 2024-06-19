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«الذهب العالمي»: 29% من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطي المعدن الأصفر

كتب:

مارينا رؤوف
02:07 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
الذهب

الذهب

أظهرت نتائج إحصائية لمجلس الذهب العالمي الذي استطلع آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أنّ 29% منهم يخططون لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصائية السنوية في 2018.

وذكر مجلس الذهب العالمي أنّ عمليات الشراء المخطط لها بين البنوك المركزية ترجع إلى المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم المستمر، كما وجد أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أنّ نحو 67% من محافظي البنوك المركزية الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انخفاض حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي العام الماضي، أضافت البنوك المركزية ثاني أكبر كمية من الذهب على الإطلاق بلغت 1037 طنًا. وفي عام 2022 اشترت البنوك المركزية رقمًا قياسيًا بلغ 1082 طنًا من الذهب.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.