سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 19-6-2024

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024 حالة من الاستقرار في البنوك منتصف التعاملات اليومية، وترصد السطور التالية سعر العملة الكويتية وفق عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 155.93 جنيه للبيع، و155.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 155.66 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 155.81 جنيه للبيع، و154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 154.70 جنيه للبيع، و155.81 جنيه للشراء.