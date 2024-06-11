«الإسكان» تعلن موعد حجز شقق مشروع «vally towers»

زفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بُشرى سارة للمواطنين بشأن طرح وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن موعد طرح شقق مشروع vally towers، سيكون مع شقق الإسكان الاجتماعي 2024، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح والفئات.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وvally towers

وأكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن موعد طرح مشروع vally towers، وموعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، سيكون بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، مبيّنًة أن كراسات الشروط الخاصة بالطروحات الجديدة ستُعلن بداية من الأحد الأخير من الشهر الجاري، والموافق 30 يونيو 2024، على الموقع التالي: https://reserve.newcities.gov.eg/

حجز شقق وزارة الإسكان

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجز شقق الإسكان بالطروحات الجديدة سيكون بنظام القرعة العلنية، لافتًة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستعدا لطرح الوحدات الجديدة كاملة التشطيب وفق المواصفات القياسية، وكاملة الخدمات والمرافق والبُنى التحتية، لتكون جاهزة للسكن فور تسلمها، في مجتمعات عمرانية جديدة تبنيها الدولة.

مواصفات مشروع vally towers

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط سيتم إتاحتها على موقع برنامج «مسكن»، وجاءت مواصفات مشروع vally towers الذي يضم 984 شقة سكنية متميزة في حدائق أكتوبر المطلة على أهرامات الجيزة، كالتالي:

- مقدم السداد 150 ألف جنيه.

- مدة السداد تصل لـ7 سنوات.

- سداد 10% فقط من ثمن الشقة عند الاستلام.

- نظام الدفع على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور.

- المساحات تتراوح من 95 إلى 100 متر.

- سعر المتر يصل لـ15 ألف جنيه.

- الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فوز تسلمها.

- تشطيب الشقق وفقًا للطراز المتميز.

- الشقق تتمتع برؤية مميزة.

موقع شقق الإسكان المتميز بحدائق أكتوبر

- تطل على الأهرامات مباشرة.

- تتميز المنطقة بالمساحات الخضراء.

- تقع عمارات المشروع بالقرب من المتحف المصري.

- تتكون العمارات من دور أرضي و9 أدوار علوية.

أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي2024

وفي نفس السياق، حددت الوزارة، أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة، التي تأتي لأول مرة ضمن مشروع الإسكان الأخضر بالمدن التالية:

- حدائق العاصمة.

- حدائق أكتوبر.

- العبور الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- العاشر من رمضان.