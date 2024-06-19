«التنمية المحلية»: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وكذلك تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.

التصدي لمحاولات البناء المخالف

وفي ذات السياق، تابع وزير التنمية المحلية، جهود محافظة الشرقية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

إزالة تعديات ومخالفات بناء في الشرقية

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، مضيفا «لن أسمح لأي مواطن استغلال العطلات الرسمية والبناء دون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع دون تهاون».

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قام مركز الحسينية بإزالة مزرعة مخالفة بمنطقة جمعية السوار على مساحة 600 متر تقريبا خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة غرف بالطوب الأحمر على مساحة 180 مترا بمنطقة أبو سلاية على حدود مركز التل الكبير، وإزالة غرف وأسوار بالدبش على مساحة 100 متر بأرض الكهرباء بالصالحية.