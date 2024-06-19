«الأرصاد» تحذر من موجة حارة في أول أيام الصيف.. الحرارة ترتفع 3 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس 20-6-2024، الذي يوافق بداية فصل الصيف، أو ما يعرف بالانقلاب الصيفي، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم 3 درجات، بالتزامن مع بدء فصل الصيف 2024.

موجة حارة في بداية صيف 2024

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة الطقس في بداية فصل الصيف 2024، يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، وليلا يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

بدء فصل الصيف فلكيا

وأشارت «الأرصاد» إلى أن الرياح تنشط غدا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، وتكون هي الظاهرة المؤثرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء فصل الصيف مناخيا، أما الآن فهو موعد بدئه رسميا وفلكيا، وفقا لحركة الشمس الظاهرية، وتعامدها على مدار السرطان.

درجات الحرارة غدا الخميس أول أيام فصل الصيف 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا، في بداية فصل الصيف 2024، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.