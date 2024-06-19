موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 وعودة الموظفين للعمل

تنتهي إجازة عيد الأضحى 2024 غدًا وفقاً لما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء الذي اعتمد الإجازة بداية من يوم 15 يونيو في جميع المصالح الحكومية والخاصة والبنوك حتى الخميس 20 يونيو.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك 2024

ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فقد حدد البنك المركزي المصري موعد عودة موظفي البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك 2024 يوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 20 يونيو الجاري ويكون يوما الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

الإجازات الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي 2024

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الأحد الموافق 30/6/2024 بمناسبة ثورة 30 يونيو، وفيما يلي قائمة الإجازات المتبقية بعد انتهاء إجازة 30 يونيو:

- الاثنين 8 /7/ 2024 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 /7/ 2024 بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

- الاثنين 16 /9/ 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتم ترحيلها إلى 19 سبتمبر.

- الأحد 6 /10 /2024 ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.