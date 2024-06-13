لو محتاج تغير عملة في إجازة عيد الأضحى.. تعرف على 3 طرق رسمية ومضمونة

أصبح تغيير العملة، سواء الدولار أو غيره من العملات الأجنبية الأخرى، سهلا منذ الإعلان عن سعر موحد يتم التعامل به من خلال البنوك المصرية، وقد يحتاج البعض إلى تغيير عملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يحتاج إلى معرفة الطرق والأماكن الرسمية التي توفر ذلك.

وتنشر «الوطن»، من خلال السطور التالية، 3 طرق رسمية ومضمونة لتغيير العملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي ATM

من الطرق الرسمية والمضمونة لتعيير العملة، هي ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والتي توفر خدمة تغيير العملة من خلالها بكل سهولة.

البنك أون لان أيضًا من بين الطرق الرسمية والمضمونة، التي يمكنك من خلالها تغيير العملة، هو موقع البنك الرسمي (البنك أون لاين)، حيث يتوفر على الموقع من خلال الدخول عل الحساب الرسمي للعميل، تغيير العملة في نفس الوقت.

شركات الصرافة المعتمدة

هناك مكاتب صراف رسمية ومعتمدة من البنك المركزي، وهي تابعة للبنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر، حيث تأكدت «الوطن» من خلال جولة على هذه الشركات بأنها تعمل طوال أيام العيد، وتتيح تغيير العملة على مدار اليوم خلال إجازة عيد الأضحى.

سعر الدولار اليوم في البنوك

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر أيضًا يسجل الدولار نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للشراء.

- ويبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، أيضًا 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.