سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق اليوم الأربعاء 19-6-2024 في مصر، حالة من الاستقرار، وهو الأكثر شيوعًا بمختلف محال الصاغة في ظل اهتمام قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب يومياً من أجل التعرف على آخر المستجدات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 3583 جنيها للشراء، و3560 جنيهاً للبيع، حيث إن السعر لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3135 جنيها للشراء، و3125 جنيها للبيع، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 2687 جنيها للشراء، و2678 جنيها للبيع، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 2090 جنيها للشراء، و2082 جنيها للبيع، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 25080 جنيها للشراء، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».