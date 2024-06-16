حدث ليلا: استعدادات الاحتفال بعيد الأضحى.. والفصائل تفجر ناقلة جند إسرائيلية

خلال الساعات الماضية، انشغل الرأي العالمي بالعديد من الأحداث، والتي على رأسها استعداد أغلب دول العالم العربي والإسلامي للاحتفال بعيد الأضحى 2024 المبارك، واعتراف وسائل إعلام عبرية بمقتل نحو 8 جنود من خلال تفجير الفصائل الفلسطينية لناقلة جند في مدينة رفح الفلسطينية، فماذا حدث ليلا؟

دول العالم تستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وتستعد معظم دول العالم العربي والإسلامي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومنها مصر والسعودية والامارات اليوم الأحد الموافق العاشر من ذي الحجة 1445، وذلك من خلال تخصيص وتحديد أماكن وساحات كثيرة لإقامة صلاة العيد التي يستحب أن تكون في الخلاء.

كما يستعد حجيج بيت الله بعد ظهر اليوم لرمي الجمرات التي وتستمر تلك المناسك حتى غروبِ شمس آخر يوم مِن أيام التشريق .

الفصائل تنجح في تفجير ناقلة جند

فيما اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل 8 جنود إسرائيليين على الأقل في عملية تفجير الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لناقلة جند في مدينة رفح الفلسطينية، وبسبب شدة الانفجار وقوته جعل الجهات العسكرية لا تستطيع التعرف على جثث جنود الاحتلال، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

وقال قال موقع واللا الإسرائيلي إن عملية ناقلة الجند في رفح الفلسطينية تفتح باب الانتقادات وكان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح الموقع أنه يوجد شعور بين ضباط في قوة احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يوجد هدف واضح لمهام كثيرة في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم 3 بلدات في قلقيلية

كشفت وسائل الإعلام الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات جيوس وحبلة وعزبة سلمان قضاء قلقيلية بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت أن أعلن الإعلام الفلسطيني استشهاد 5 مواطنين من عائلة واحدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية.