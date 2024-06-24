مؤشرات أولية لتنسيق الثانوية العامة 2024 بالبحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر موعد تنسيق الثانوية العامة 2024، استعدادا للتقديم في العام الدراسي الجديد 2024/2025، ونستعرض في السطور التالية أبرز مؤشرات التنسيق، وفقا لما كشفه هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكشف «منير»، عن انعقاد غرفة عمليات بالمديرية على مدار الساعة لإعداد تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة البحر الأحمر هذا العام، والإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤشرات أولية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت أن مدارس التمريض بالبحر الأحمر هي الأعلى في درجات القبول، نظرًا لزيادة الطلب عليها، ويليها مدرسة صالح عوض الله للتعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات قسم البترول، ثم مدارس الثانوية العامة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 9702 طالب وطالبة، في 7 إدارات تعليمية، وبلغت نسبة النجاح 77.4%، و نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 78%، والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80.7%، ونسبة تلمذة صناعية 100‎%‎.