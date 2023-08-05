حبس 9 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 9 متهمين ضبطوا في حملة أمنية لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وطلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي

ضبط عصابة للاتجار في المخدرات

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات وأسلحة نارية، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم ضبط وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو و10 كيلو لمخدر البودر «الحشيش الاصطناعي»، وكمية لمخدر الحشيش تزن 5 كيلوجرامات وكمية لمخدر الآيس «الشابو» تزن 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جرام و1000 قرص لمخدر لعقار ترامادول وبندقية آلية و8 خزينة متنوعة وبندقية خرطوش و2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و7 أسلحة بيضاء و9 هواتف محمول و2 ميزان حساس ومبلغ مالي.

اعتراف المتهمين بالاتجار في المخدرات

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2.1 مليون جنيه تقريبا.