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وزير الري يتوجه إلى جنوب السودان لافتتاح مشروعات مشتركة

كتب:

محمد أبو عمرة
10:31 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
مصر وجنوب السودان

مصر وجنوب السودان

يتوجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم، إلى جنوب السودان، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر لمدة أربعة أيام.

وزير الري يلتقي سلفا كير رئيس جنوب السودان

ويلتقي سويلم سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بجنوب السودان ، ويجري مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى افتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.