انتشرت صورتها على «السوشيال ميديا».. حقيقة عمارة ضخمة في منطقة شعبية بمصر

انتشرت صورة قيل إنها عمارة ضخمة في أحد المناطق الشعبية بمصر، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام»، وحصدت الصورة آلاف التعليقات، إذ يزعم رواد مواقع السوشيال ميديا أنها موجودة في القاهرة، وتداولها الكثيرون تحت عنوان «صورة لبناية سكنية قي أحد الأحياء الشعبية في القاهرة».

عمارة ضخمة تضم مئات الشقق في القاهرة

ورغم انتشارها، لا يوجد مصدر موثوق بأن صورة العمارة فوتوغرافية وتضم مئات الشقق، ولم يزعم أي مصور أنه من التقطها، لكن كان أول من نشرها صفحة المهندس المعماري حسن رجب على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» الخاص بالمحتوى المصنوع من خلال الذكاء الاصطناعي، وعلق أسفل الصورة أنها من خلال الذكاء الاصطناعي «سورمات القاهرة»، وعلى الرغم من ذلك تداولتها الصحف الأخرى على أنها صورة حقيقة ملتقطة لإحدى العمارات السكنية.

لماذا صدق الجمهور أنها ليست ذكاء الاصطناعي؟

حسب حديث الدكتورة رضوى عبداللطيف خبيرة ذكاء اصطناعي، أن بعض الصفحات تعيد نشر بعض الصور المثيرة للجدل والمصممة من خلال الذكاء الاصطناعي على أنها حقيقة لإثارة دهشة وحيرة الآخرين، وزيادة التفاعل لأن ذلك يخلق حالة من الجدل وزيادة التعليقات وتداول الصورة بشكل أكبر وشهرة تلك الصفحات، بهدف إثارة فضول الكثيرين، ورغم ملاحظة أنه شيء غريب لكن الكثيرون يحبون تصديق تلك الأشياء المبالغ فيها.

وأوضحت خبيرة الذكاء الاصطناعي أنه وفقا للدراسات، فإن بعض الأشخاص يميلون لتصديق الصور الغربية أكثر بـ5 مرات من الصور الطبيعية، وذلك على الرغم من معرفتهم أنها مجرد ذكاء اصطناعي، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي صدقوا أنها حقيقة لأن من صنعها هو في الأساس مهندس معماري ماهر ما أضفى على الصور مزيدا من الواقعية.

ولفتت إلى انتشار برامج الذكاء الاصطناعي انعكس على سهولة عملية إنشاء الصور، وفي حال نشر البعض الصور معدلة وكتب عليها أنها معدلة من خلال الـmidjurney، لكن العض يتدالولها على أنها صور حقيقة وصور فوتوغرافية لجذب تفاعل أكبر.